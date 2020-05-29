Путин поручил обсудить с Сирией передачу недвижимости и акватории

Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны РФ провести переговоры с Дамаском о передаче дополнительного недвижимого имущества и акватории российским военным. Обсуждения должны пройти при участии сотрудников внешнеполитического ведомства РФ.
Передача недвижимости и акватории возможна в рамках соглашения о размещении на территории САР авиационной группы российских Вооружённых сил от 26 августа 2015 года. Распоряжение Путина
Как писал NEWS.ru, 28 мая Совет Европейского союза принял решение о продлении срока действия санкций в отношении Сирии. Ограничительные меры останутся в силе до 1 июня 2021 года. Решение было принято на фоне продолжающихся «репрессий против гражданского населения».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен