Президент РФ Владимир Путин на встрече с молдавским лидером Игорем Додоном заявил, что стабилизация ситуации в Молдавии даёт возможность для развития отношений двух стран.
Мы очень рады тому, что ситуация в Молдове в целом стабилизировалась, есть возможность использовать эту относительную стабильность для развития экономики и наших двусторонних связей, — сказал Путин.
Додон, в свою очередь, поблагодарил главу РФ за поддержку и согласился со словами Путина об отношениях России и Молдавии.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проведёт переговоры с главой Молдавии Игорем Додоном 7 сентября, писал News.ru.