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Свидетеля по делу о сбитом над Донбассом малайзийском Boeing MH17 Владимира Цемаха допросили перед тем, как выдать России в рамках обмена пленными. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Допросили. И не только перед возвращением в Россию, — цитирует украинское издание «Деловая столица» Зеленского. Он подчеркнул, что этот момент обговаривался с «европейскими лидерами». По его словам, все следственные действия...