Путин пока не планирует звонить Трампу по поводу своей идеи с СНВ-3

https://static.news.ru/photo/301afe0a-0fa6-11eb-a707-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин пока не планирует телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом по теме своей инициативы о продлении ДСНВ на год.

Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 был подписан в 2010 году и остаётся в силе до 5 февраля 2021-го. Документ предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц.

По обоюдному согласию действие договора может быть продлено не более чем до 2026 года. Москва уже неоднократно призывала Вашингтон не затягивать с решением данного вопроса.

16 октября в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности Владимир Путин предложил на год продлить действующий договор по СНВ без всяких условий. При этом глава государства обратился к министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой сформулировать это предложение и донести до Вашингтона, писал NEWS.ru.