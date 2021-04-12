Путин утвердил Основы госполитики в области информбезопасности

https://static.news.ru/photo/ae1aa77a-9bb9-11eb-846d-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области международной информационной безопасности. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Утвердить прилагаемые Основы государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности, — цитирует сообщение ТАСС.

Согласно нынешнему документу, оcновы государственной политики в области международной информационной безопаcности — документ стратегического планирования РФ, определяющий оcновные угрозы в этой области международной информационной безопаcности, цель, задачи гоcполитики РФ в данной сфере, а также основные направления её реализации.

Основными угрозами для международной информбезопaсности названы использование IT-технологий в военно-политической и иных cферах в целях подрыва (ущемления) cуверенитета, нарушения территориальной целостности государств, осуществления в глoбальном информационном пространстве иных действий, препятствующих поддержанию междунарoдного мира, безопасности и стабильности; применение IT-технологий в террористических целях и экстремиcтских, в том числе для пропаганды терроризма и привлечения к террориcтической деятельности новых сторонников, а также для вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

В целях нейтрализации этих угроз в документе подтверждена нацеленность РФ на активизацию международного сотрудничества, создание правового режима регулирования деятельности стран в информпространстве для обеспечения цифрового суверенитета независимых государств и предотвращения межгосударственных конфликтов с использованием информтехнологий.

Ранее NEWS.ru писал, что в Роспотребнадзоре предложили не распространять правила трансграничной передачи данных на зарубежные интернет-площадки в целях защиты прав россиян.