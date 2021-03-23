Роскомнадзор хочет ограничить передачу данных россиян через границу

Замруководителя Роскомнадзора Владимир Логунов выступил с предложением не распространять правила трансграничной передачи данных на зарубежные интернет-площадки.
Предложение, которое можно было бы прорабатывать, — это ограничение трансграничной передачи персональных данных в целях защиты прав граждан. То есть ограничить, ввести некие правила трансграничной передачи, чтобы не распространять их на зарубежные юрисдикции, на иностранные интернет- площадки, — сказал он в ходе заседания межфракционной рабочей группы Госдумы по борьбе с киберпреступностью.
Как писал NEWS.ru, ранее первый замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артём Сычёв сообщил, что регулятор предложил ограничить право на работу в финансовой сфере гражданам, ранее осуждённым за нарушения банковской тайны, ставшие причиной утечки данных. На заседании комитета Госдумы по борьбе с киберпреступлениями он подчеркнул, что ЦБ поддерживает идею радикального усиления охраны банковской тайны и ужесточения наказаний в этой сфере.