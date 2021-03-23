Роскомнадзор хочет ограничить передачу данных россиян через границу

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В России зафиксирован наименьший суточный прирост заболеваемости коронавирусом за последние полгода. За последние 24 часа выявлено 8457 случаев заражения. В конце сентября 2020 года этот показатель составлял 8,2 тысячи случаев.

За минувшие сутки из больниц по выздоровлению выписаны 10 860 пациентов. Жертвами инфекции стали 427 человек. За время пандемии в России заболели свыше 4,4 млн человек. Из них выздоровели около...