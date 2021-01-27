https://static.news.ru/photo/032838d8-6099-11eb-ae90-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Глава РФ Владимир Путин одобрил проведение форума в Давосе несмотря на пандемию COVID-19.

Российский лидер во время своего выступления затронул множество проблем. Политик призвал сообща решать глобальные экологические проблемы, такие как потепление климата и загрязнение океана.

Только вместе мы сможем добиться прогресса в решении таких серьёзнейших проблем, как глобальное потепление, сокращение лесного фонда, утрата биоразнообразия, увеличение объёма отходов, загрязнение океана пластиком и так далее, найти оптимальный баланс между интересами экономического развития и сбережения окружающей среды для нынешнего и грядущих поколений, — отметил президент РФ.

По его словам, именно на таких форумах должны обсуждаться глобальные проблемы.

Политик добавил, что существуют риски нарастания противоречий в экономике и политике в мире. Он отметил, что подобные недомолвки могут проявляться практически во всех сферах. По его словам, распространение коронавируса ускорило структурные изменения в международной финансовой системе и политике, однако эти перемены начали формироваться и до вспышки недуга.

Кроме того, в мире поляризуются взгляды общества и обостряются внутриполитические процессы. Противоречия в мире «закручиваются по спирали». Однако глобальный конфликт в «горячей» фазе сейчас невозможен, так как он привёл бы к концу цивилизации, уверен глава РФ. Он напомнил, что в XX веке неготовность и неспособность разрешать по существу международные проблемы обернулись Второй мировой войной.

Российский президент выступает на Давосском форуме впервые за долгое время. В 2020 году он отказался от поездки на ВЭФ. На высшем уровне страна не была представлена в Давосе уже давно: в последний раз глава государства приезжал на форум в 2011 году, а премьер-министр — в 2013-м. Оба раза это был Дмитрий Медведев. Путин участвовал во Всемирном экономическом форуме, который проходит на швейцарском горнолыжном курорте, в 2009 году, когда занимал пост главы кабмина, писал NEWS.ru.

Давосский форум — ежегодная встреча политической и деловой элиты со всего мира. На него также приглашают представителей общественных организаций, учёных, деятелей культуры и представителей прессы.