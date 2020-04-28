Путин продлил нерабочие дни до 11 мая

Президент России Владимир Путин объявил дни с 6 по 8 мая нерабочими с сохранением заработной платы.
Он также подчеркнул, что период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно.
Об этом российский лидер заявил на совещании с главами регионов по ситуации с COVID-19 в формате видеоконференции.
Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения вести непрерывный мониторинг обстановки с коронавирусом по стране и по каждому региону.
Добавьте наши новости в избранные источники