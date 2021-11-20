Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого они обсудили ситуацию в Карабахе. Глава армянского кабмина выразил российскому лидеру признательность за посредничество в её урегулировании, сообщается на сайте Кремля.

Политики обсудили меры, принимаемые для стабилизации обстановки в регионе, в контексте трёхсторонних договорённостей от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Никол Пашинян выразил признательность за активные посреднические усилия России, — говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что Путин и Пашинян договорились о дальнейших контактах.

Ранее Путин отметил, что вооружённый конфликт в Карабахе был остановлен благодаря активным посредническим усилиям Москвы. По его словам, ситуация в регионе окончательно ещё не успокоилась, поэтому для обеспечения стабильности крайне востребованы усилия российского миротворческого контингента. Он выступает в качестве гаранта соблюдения режима прекращения огня и безопасности мирного населения.

Глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность в проведении новой трёхсторонней встречи по Карабаху. В Кремле, в свою очередь, заявили, что для этого необходимы согласие и готовность всех сторон.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.