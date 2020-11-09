Путин обсудил с Асадом проблему сирийских беженцев

За пределами Сирийской Арабской Республики остаются 6,5 млн сирийских граждан, большинство из которых — трудоспособные граждане. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в ходе видеоконференции с сирийским лидером Башаром Асадом.
На сегодняшний день за пределами Сирии находится, к сожалению, более 6,5 миллионов беженцев. Подавляющее большинство из них трудоспособные граждане, которые могли бы и должны участвовать в восстановлении своей страны, — приводит РИА Новости слова Путина.
Он добавил, что возвращение беженцев соответствует интересам и Сирии, и близлежащих государств.
Поскольку нагрузка на них (соседние государства) достаточно серьёзная, они вынуждены нести значительные расходы по временному размещению и обеспечению сирийцев, — отметил российский президент.
Как сообщал NEWS.ru, Владимир Путин ранее также отметил важность послевоенного восстановления сирийского государства и напомнил, что соответствующее положение является ключевым условием резолюции 2254 Совбеза ООН.
Последний раз Путин и Асад виделись в начале января 2020 года, когда российский лидер приезжал с официальным визитом в столицу Сирийской Арабской Республики.