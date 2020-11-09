Путин обсудил с Асадом проблему сирийских беженцев

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Президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции с сирийским лидером Башаром Асадом заявил, что российская сторона всецело поддерживает проведение международной конференции по беженцам, которая запланирована на 11–12 ноября в Дамаске.

Российский лидер считает, что она позволит активизировать процесс возвращения на родину сирийских беженцев. Рассчитываем, что конференция станет результативной, позволит активизировать процесс массового возвращения беженцев и тем самым будет способствовать достижению...