https://static.news.ru/photo/1842cbda-5969-11ea-a725-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Россия — важнейший партнёр Киргизии в сфере торговли и экономического сотрудничества. Об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая двухсторонние переговоры в Москве.

Россия остается ключевым торгово-экономическим партнёром для Кыргызстана и по объёмам товарооборота, и по инвестициям, — приводит слова российского лидера РИА Новости.

Стороны намерены обсудить перспективы дальнейшего развития российско-киргизских отношений. Кроме того, Путин и лидер Киргизии Сооронбай Жээнбеков примут участие в церемонии открытия перекрёстных годов России и Киргизии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с Сооронбаем Жээнбековым проведёт встречу и российский премьер Михаил Мишустин. Она будет посвящена вопросам двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия в промышленности, энергетике, транспорте.