Путин назвал РФ лишь посредником при заключении договора по Карабаху

https://static.news.ru/photo/753fd72e-2cb3-11eb-a7a1-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Россия выполняла только роль посредника при заключении трёхстороннего соглашения по Нагорному Карабаху и взяла на себя обязательства по мирному разведению сторон. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

РФ выполняла только роль посредника и брала на себя по этому документу обязанности осуществить мирное разведение сторон. Что мы сейчас и делаем, — сообщил глава государства в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, авторами самого соглашения являются три стороны — Россия, Азербайджан и Армения.

Что касается самого текста, мы делали это втроем: я, президент Алиев и премьер Пашинян. По-другому было невозможно, так как, по сути, это была договорённость между двумя сторонами, — добавил Путин.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров после визита в Азербайджан заявил, что позиции Москвы и Баку по созданию условий для восстановления межэтнического мира в Нагорном Карабахе полностью совпадают. По его словам, заключённое соглашение позволило остановить кровопролитие и заложить основу для долгосрочного урегулирования ситуации. Азербайджанский президент Ильхам Алиев уделил особое внимание необходимости выполнения всех договорённостей. Лавров добавил, что Россия будет противостоять попыткам поставить соглашение под сомнение из-за чьих-либо геополитических амбиций.

В ночь на 10 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах вошли российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Сразу после объявления условий соглашения в Ереване начались протестные акции, манифестанты требуют отставки Пашиняна.

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер, писал NEWS.ru.