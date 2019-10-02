https://static.news.ru/photo/5ecc6746-e51a-11e9-a0c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gregor Fischer/Global Look Press

Использование инструментов внутренней политики и перекладывание их в экономику наносят ущерб международным делам США. Об этом заявил лидер Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе.

По словам президента РФ, в результате того, что происходило между Москвой и Вашингтоном, были закрыты некоторые проекты с Exxon Mobil, что не пошло на пользу никому.

Получал бы сейчас ExxonMobil хорошую прибыль, работал бы с Роснефтью, реализовывал бы крупные проекты, которые пошли бы на пользу и американской компании, и нашей, и мировой энергетике. А мы их закрыли. Ну и кто выиграл от этого? Никто, все только потеряли, — сказал политик.

Такой подход только наносит ущерб международным делам США, отметил Путин. Глава страны также подчеркнул, что Москва не совершила ни одного деструктивного шага в отношении Вашингтона.

Ранее Путин сказал, что у него с американским лидером Дональдом Трампом нет никакой близости, но есть хорошие деловые отношения, писал News.ru.