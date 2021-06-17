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Путин назначил на 19 сентября выборы в Госдуму

01:53, 18 июня 2021
Президент РФ Владимир Путин Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Назначить выборы депутатов Государственной думы <...> нового созыва на 19 сентября 2021 года. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования, — гласит текст указа.

Указ Путина размещён на официальном сайте правовой информации 17 июня. Одновременно с выборами в Госдуму 19 сентября должны состояться прямые выборы глав девяти регионов.

Ранее стало известно, что кандидатов в Госдуму от КПРФ ждут уголовные преследования. Об этом заявил Геннадий Зюганов. По словам главного коммуниста страны, в последнее время от выборов по «надуманным предлогам» отстранили три тысячи человек.

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