Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Евгений Бугров NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о возможности передачи США оппозиционера Алексея Навального, который отбывает тюремный срок в ИК-2 в Покрове. Представитель Кремля в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заметил, что со стороны Вашингтона таких предложений не поступало.

Песков подчеркнул, что разговор об оппозиционере между лидерами двух стран шёл в дежурном ключе. Тема действительно была обозначена президентом США, и последовал ответ от президента России. Не более того, —...