Путин на встрече с Лукашенко поднял вопрос о задержании Сапеги

https://static.news.ru/photo/c49696c0-c09a-11eb-9986-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко поднял тему задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Президент Лукашенко детально проинформировал своего российского коллегу о том, что произошло с самолётом Ryanair. По инициативе президента России была поднята тема российской гражданки, — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что властям небезразлична судьба россиянки. Но при этом он добавил, что информация о наличии у Сапеги вида на жительство в Белоруссии подтвердилась. По его словам, президент считает, что всё должно проходить в рамках закона. Другие подробности политик отказался раскрыть.

Сапега вместе с основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем 23 мая летела бортом ирландской авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс. Самолёт совершил экстренную посадку в Минске, после чего силовики сняли с рейса оппозиционера и россиянку. Девушка была арестована на два месяца. Ей пока не предъявлено обвинение.

Мировое сообщество осудило эти действия белорусской власти. Европейские политики запретили авиакомпаниями из Белоруссии пролетать через своё воздушное пространство. Власти Украины с 29 мая также решили «закрыть небо» для белорусских авиакомпаний.