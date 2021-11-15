Путин изменил состав президиума Госсовета РФ

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Президент РФ Владимир Путин изменил состав членов президиума Государственного совета России. В обновлённую структуру вошли 11 чиновников. Об этом сказано в распоряжении, опубликованном на портале правовых актов.

В президиум Госсовета вошли полпред президента в Уральском ФО Владимир Якушев, глава Узловского района Тульской области Марина Карташова. Кроме того, туда оказались включены девять глав и губернаторов субъектов — Дмитрий Артюхов (Ямало-Ненецкий автономный округ), Игорь Бабушкин (Астраханская область), Александр Дрозденко (Ленинградская область), Сергей Меняйло (Северная Осетия), Владимир Солодов (Камчатский край), Радий Хабиров (Башкирия), Олег Хорохордин (Республика Алтай), Владислав Шапша (Калужская область) и Вадим Шумков (Курганская область).

Уточняется, что этим же распоряжением Путин исключил из состава президиума Госсовета одновременно 10 человек.

Исключить из состава Президиума Кобзева И.И, Миронова Д.Ю., Моора А.В., Носова С.К., Паслера Д.В., Развожаева М.В., Старовойта Р.В., Темрезова Р.Б., Уйбу В.В. и Цыбульского А.В., — отмечается в тексте документа.

Данный документ вступил в силу со дня подписания, в понедельник, 15 ноября.

Ранее стало известно, что Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет на онлайн-заседании Высшего госсовета Союзного государства. Документ утверждает основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы.