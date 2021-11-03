Лукашенко заявил об активизации процессов интеграции России и Белоруссии

Правительства России и Белоруссии намерены за два года принять меры по реализации целого ряда концептуальных решений по развитию интеграции. Об этом сообщил глава Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, страны приступают к перезагрузке совместного экономического пространства, передаёт ТАСС.

По сути, мы приступаем к перезагрузке совместного экономического пространства. Она предполагает внедрение современных технологий, стилей, методов принятия решений, — заявил глава соседнего государства на заседании Высшего госсовета Союзного государства в режиме видеоконференции.

Как сообщает БелТА, Лукашенко подписал интеграционный декрет, утверждающий союзные программы с Россией на 2021–2023 годы.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заметил, что наши страны достигли серьёзного прогресса в создании единых рынков энергоресурсов. Это, по его словам, выражается в том, что Белоруссия получает газ из РФ в три-четыре раза дешевле, чем другие страны Европы, и в 7–10 раз дешевле цен спотового рынка.

Также стало известно, что правительства двух стран договорились установить единые правила поставок продовольствия на рынок Союзного государства. Кроме того, Белоруссия и Россия намерены заключить международный договор об общих принципах налогообложения, сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

Ранее также сообщалось, что президенты планируют утвердить союзные программы, обновлённую Военную доктрину и Концепцию миграционной политики.