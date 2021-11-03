Путин и Лукашенко подписали декрет союзного государства

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Президент РФ Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет на онлайн-заседании Высшего госсовета Союзного государства. Документ утверждает основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы, передаёт РИА Новости.

Вижу, Путин подписал, и я подпишу, — приводит слова Лукашенко агентство.

При этом, как сообщает БелТА, президент Белоруссии пошутил , что отвечать будут все, а не только он.

Декрет утверждает 28 союзных программ, лежащих в основе интеграции двух стран, а также основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы.

Кроме того, стороны утвердили военную доктрину и приняли концепцию миграционной политики.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия готовы в будущем усиливать региональную группировку войск. По его словам, она является надёжным щитом для безопасности всего постсоветсткого пространства.