Путин и Меркель обсудили обострение в Донбассе

https://static.news.ru/photo/1657accc-9861-11eb-9e67-96000091f725_660.jpg Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Донбассе. Они выразили обеспокоенность ростом напряжённости на украинской территории, сообщили в Кремле.

При обмене мнениями по вопросам урегулирования внутриукраинского кризиса президент России и канцлер ФРГ выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на юго-востоке Украины, — говорится на сайте российского главы.

Путин рассказал Мекрель о «провокационных действиях Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения». Он заявил о необходимости для украинских властей неукоснительно соблюдать достигнутые ранее договорённости, особенно о налаживании диалога с непризнанными ДНР и ЛНР.

Политики призвали стороны конфликта на Украине к активизации переговоров для реализации минских соглашений. Также Путин и Меркель договорились тесно взаимодействовать по этому вопросу, в том числе в «нормандском формате» через политически советников и министров иностранных дел.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска наращивают потенциал в Донбассе, к линии соприкосновения стянуто большое количество техники и личного состава. Это, считает Пушилин, является свидетельством готовности Украины к полномасштабным боевым действиям. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал тревожной обстановку в Донбассе.

С другой стороны, Киев сообщает о наращивании Россией сил в приграничных с Украиной районах. Обеспокоенность по этому поводу выразили многие страны Запада. США, Великобритания, Канада, Польша и Литва провели встречи по Украине, на которой обсудили рост российской военной активности.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР, писал NEWS.ru.