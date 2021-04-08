Путин и Меркель обсудили обострение в Донбассе

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Донбассе. Они выразили обеспокоенность ростом напряжённости на украинской территории, сообщили в Кремле.
При обмене мнениями по вопросам урегулирования внутриукраинского кризиса президент России и канцлер ФРГ выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на юго-востоке Украины, — говорится на сайте российского главы.
Путин рассказал Мекрель о «провокационных действиях Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения». Он заявил о необходимости для украинских властей неукоснительно соблюдать достигнутые ранее договорённости, особенно о налаживании диалога с непризнанными ДНР и ЛНР.
Политики призвали стороны конфликта на Украине к активизации переговоров для реализации минских соглашений. Также Путин и Меркель договорились тесно взаимодействовать по этому вопросу, в том числе в «нормандском формате» через политически советников и министров иностранных дел.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска наращивают потенциал в Донбассе, к линии соприкосновения стянуто большое количество техники и личного состава. Это, считает Пушилин, является свидетельством готовности Украины к полномасштабным боевым действиям. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал тревожной обстановку в Донбассе.
С другой стороны, Киев сообщает о наращивании Россией сил в приграничных с Украиной районах. Обеспокоенность по этому поводу выразили многие страны Запада. США, Великобритания, Канада, Польша и Литва провели встречи по Украине, на которой обсудили рост российской военной активности.
Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР, писал NEWS.ru.