https://static.news.ru/photo/121e3014-eaa6-11e9-841b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Дмитрий Медведев Фото: kremlin.ru

Модернизация первичного звена здравоохранения должна идти в рамках работы над соответствующим нацпроектом. Об этом на встрече с премьером Дмитрием Медведевым заявил президент Владимир Путин.

Полагаю, было бы правильным, если бы мы рассматривали и «первичку» как часть национального проекта <...> Первичное звено здравоохранения — это часть здравоохранения в целом, и если мы не выстроим работу на этом уровне, то тогда больше будем загружать высокотехнологичные федеральные центры и региональные, — цитирует Путина РИА Новости .

Медведев подтвердил, что кабмин будет вести работу в данном направлении в соответствии с принципами нацпроекта по здравоохранению.

Эти принципы позволяют работать проще, меньше это забюрокрачивать всё, меньше управленческих решений принимать, действовать быстрее — так, чтобы как можно быстрее перейти уже к фазе реализации, — высказал мнение Медведев.

Как писал News.ru, 8 октября Путин провёл совещание о модернизации первичного звена здравоохранения. В рамках заседания глава государства поручил на законодательном уровне утвердить требования к структуре зарплат медиков.

За последнее время в России произошло множество акций протеста медработников, недовольных низкими зарплатами и переработками. Для того чтобы не индексировать оклады, иногда руководство медучреждений переводит младший персонал больниц на должности санитаров и уборщиков, что также является почвой для недовольства. В ряде стационаров в знак протеста увольнялись сотрудники целых отделений.