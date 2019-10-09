https://static.news.ru/photo/121e3014-eaa6-11e9-841b-fa163e074e61_660.jpgВладимир Путин и Дмитрий МедведевФото: kremlin.ru
Модернизация первичного звена здравоохранения должна идти в рамках работы над соответствующим нацпроектом. Об этом на встрече с премьером Дмитрием Медведевым заявил президент Владимир Путин.
Полагаю, было бы правильным, если бы мы рассматривали и «первичку» как часть национального проекта <...> Первичное звено здравоохранения — это часть здравоохранения в целом, и если мы не выстроим работу на этом уровне, то тогда больше будем загружать высокотехнологичные федеральные центры и региональные, — цитирует Путина РИА Новости.
Медведев подтвердил, что кабмин будет вести работу в данном направлении в соответствии с принципами нацпроекта по здравоохранению.
Эти принципы позволяют работать проще, меньше это забюрокрачивать всё, меньше управленческих решений принимать, действовать быстрее — так, чтобы как можно быстрее перейти уже к фазе реализации, — высказал мнение Медведев.