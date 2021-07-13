Путин и Лукашенко завершили переговоры

В Санкт-Петербурге завершились переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Встреча лидеров продолжалась 5 часов 20 минут.

13 июля в Петербурге прошла встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Это четвёртый визит белоруcского лидера в Россию с начала 2021 года. Так, 22 февраля Путин и Лукaшенко встречались в Сочи, 22 апреля — в Москве, 28 мая — снова в Сочи.

Отмечается, что о нынешних переговорах заранеe не объявлялось. Кроме того, президенты на этот раз решили не делать заявления для прeссы

В Кремле ранее рассказали, что лидеры должны были обсудить российско-белорусское торгово-экономическое взаимодействие, реализацию крупных совместных проектов и то, как профильные министерства и ведомства выполняют поручения глав России и Белоруссии по строительству союзного государства.

Ранее Путин назвал Белоруссию надёжным партнёром и добавил, что товарооборот между государствами растёт. В этом году показатель увеличился на 37%. Лукашенко, в свою очередь, заверил Путина, что Белоруссия будет выполнять свои обязательства по кредитам, несмотря на возникающие трудности и санкции.