Путин и Лукашенко обсудили текущую ситуацию на белорусско-польской границе

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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили ситуацию на белорусско-польской границе. Лидеры двух стран говорили по телефону, уточнил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Александра Лукашенко. Президенты обсудили текущую ситуацию на белорусско-польской границе, — сказал официальный представитель Кремля.

Также, добавил Песков, президенты обговорили предстоящий график контактов на различном уровне.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности заявил, что Запад использует тему мигрантов для сдерживания белорусской армии на случай конфликта с Россией. По его мнению, беженцы нужны Западу для решения своих внутренних проблем.

Ранее глава республики обратил внимание, что на фоне миграционного кризиса на границе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поехал в Великобританию. Лукашенко уверен, что Соединённые Штаты и Великобритания в течение года-двух при участии Польши разрушат Евросоюз.