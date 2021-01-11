Путин доволен развитием ситуации в Нагорном Карабахе

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Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым выразил удовлетворение тем, что кровопролитие в Карабахе удалось прекратить. Ситуация в целом также нормализуется, отметил он.

Глава РФ также назвал чрезвычайно важным тот факт, что все стороны переговорного процесса подписали совместное заявление, в основе которого лежит стремление к урегулированию ситуации на длительную перспективу.

Я хочу выразить удовлетворение тем, что нам всё-таки удалось прекратить боевые действия, кровопролитие, и как только что мы говорили по поводу результатов работы сегодняшнего дня, и миротворческая миссия выполняет свою функцию, и ситуация в целом постепенно нормализуется, — цитирует РИА Новости слова Путина в ходе двусторонней встречи с Алиевым.

11 января в Москве прошла трёхсторонняя встреча, в которой помимо президентов России и Азербайджана принял участие премьер-министр Армении Никол Пашинян. Политики обсудили реализацию мирного соглашения по Нагорному Карабаху.

В ходе диалога Путин выразил уверенность, что реализация достигнутых в Москве договорённостей по Карабаху пойдёт на пользу армянскому и азербайджанскому народам, региону в целом, а значит, и интересам Российской Федерации.

Российский лидер также заявил, что условия мирного соглашения по Нагорному Карабаху соблюдаются и серьёзных инцидентов в настоящее время нет.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября Алиев, Путин и Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы, писал NEWS.ru.