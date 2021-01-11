Россия, Азербайджан и Армения подписали заявление по развитию Карабаха

https://static.news.ru/photo/c9da84b6-5420-11eb-bcfc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Совместное заявление по развитию Нагорного Карабаха подписано по итогам встречи в Москве президента РФ Владимира Путина с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщил российский лидер.

Владимир Путин назвал переговоры с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном по Карабаху важными и полезными.

Мы смогли договориться и подписали совместное заявление по поводу развития ситуации в регионе, имея в виду конкретные шаги по строительству экономических связей, развитию инфраструктурных проектов, — заявил Путин по итогам переговоров в Москве.

Он уточнил, что с этой целью будет создана рабочая группа, которую возглавят вице-премьеры правительств Азербайджана, Армении и России. В ближайшее время они создадут рабочие экспертные подгруппы.

Президент РФ добавил, что вице-премьеры трёх стран также представят планы по развитию Нагорного Карабаха. Путин выразил уверенность, что реализация этих соглашений пойдёт на пользу армянскому и азербайджанскому народам.

Ранее стало известно, что специальная трёхсторонняя рабочая группа под председательством вице-премьеров РФ, Азербайджана и Армении начнёт заниматься вопросами разблокирования торговых и экономических связей в Нагорном Карабахе. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин, открывая переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и руководителем кабмина Армении Николом Пашиняном.

Встреча проходит в Москве. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыли в столицу России утром 11 января. В последний раз они виделись в феврале 2020 года в Мюнхене. Политики обсудили реализацию мирного соглашения по Нагорному Карабаху.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября Алиев, Путин и Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы, писал NEWS.ru.