Путин: трёхсторонняя группа разблокирует экономические связи в Карабахе

https://static.news.ru/photo/5b113d76-5403-11eb-ade2-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Специальная трёхсторонняя рабочая группа под председательством вице-премьеров РФ, Азербайджана и Армении начнёт заниматься вопросами разблокирования торговых и экономических связей в Нагорном Карабахе, заявил глава РФ Владимир Путин, открывая переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и руководителем кабмина Армении Николом Пашиняном.

Встреча проходит в Москве. Путин подчеркнул, что важно наметить последующие шаги по главным направлениям урегулирования, которые отражены в совместном заявлении от 9 ноября 2020 года. В частности вопросы, связанные с деятельностью российского миротворческого контингента, уточнение демаркационных линий, решение гуманитарных проблем и охрану объектов культурного наследия, пишет ТАСС. По словам лидера РФ, Кремль дорожит партнёрскими и добрососедскими отношениями с Баку и Ереваном.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыли в столицу России утром 11 января. В последний раз они виделись в феврале 2020 года в Мюнхене. Политики обсудят реализацию мирного соглашения по Нагорному Карабаху.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября Алиев, Путин и Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что у здания посольства Армении в Москве начался митинг. Собравшиеся протестуют против визита в российскую столицу главы армянского правительства Никола Пашиняна. Участники протестов ведут себя спокойно и не нарушают общественный порядок. Несмотря на то, что возле дипмиссии дежурят усиленные полицейские наряды, задержаний не производилось.