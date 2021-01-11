У посольства Армении в Москве начался митинг против Пашиняна

https://static.news.ru/photo/f6efff04-5401-11eb-9f65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

У здания посольства Армении в Москве начался митинг. Собравшиеся протестуют против визита в российскую столицу главы армянского правительства Никола Пашиняна.

Пашинян прибыл в Москву для трёхсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Стороны обсудят реализацию соглашения по Нагорному Карабаху, также они планируют обсудить дальнейшие действия по решению проблем в регионе.

Участники протестов ведут себя спокойно и не нарушают общественный порядок. Несмотря на то, что возле посольства дежурят усиленные полицейские наряды, задержаний не производилось. Митингующие, в частности, высказываются против встречи Пашиняна с Алиевым до того, как будут освобождены пленные военнослужащие.

Как ранее писал NEWS.ru, представители армянских правоохранительных органов задержали несколько человек, пытавшихся помешать премьер-министру Армении Николу Пашиняну вылететь в Москву.

Несколько десятков оппозиционеров ранним утром 11 января перекрыли дорогу к ереванскому аэропорту, намереваясь задержать кортеж главы армянского правительства. Сотрудники полиции и Службы нацбезопасности были вынуждены применить силу, чтобы пресечь действия участников акции.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.