Сторонники оппозиции пытались сорвать поездку Пашиняна в Россию

https://static.news.ru/photo/eed88ab8-53d2-11eb-b2b5-fa163e074e61_660.jpg Никол Пашинян Фото: primeminister.am

Представители правоохранительных органов задержали несколько человек, пытавшихся помешать премьер-министру Армении Николу Пашиняну вылететь в Москву, где запланированы переговоры по Нагорному Карабаху.

Несколько десятков оппозиционеров ранним утром 11 января перекрыли дорогу к ереванскому аэропорту, намереваясь задержать кортеж главы армянского правительства. Сотрудники полиции и Службы нацбезопасности были вынуждены применить силу, чтобы пресечь действия участников акции, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, в правительстве Армении сообщили, что в повестке дня трёхсторонней встречи в Москве в основном стоят вопросы экономического характера.

По инициативе российского лидера Владимира Путина 11 января в Москве состоятся трёхсторонние переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. На встрече планируется рассмотреть реализацию совместного заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и обсудить дальнейшие действия для решения проблем данного региона.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.