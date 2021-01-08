В Армении рассказали о повестке дня трёхсторонней встречи в Москве

https://static.news.ru/photo/a4b1f880-5336-11eb-a3b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: armgovernment//facebook.com

В правительстве Армении сообщили, что в повестке дня трёхсторонней встречи в Москве в основном стоят вопросы экономического характера.

По инициативе российского лидера Владимира Путина 11 января в Москве состоятся трёхсторонние переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. На встрече планируется рассмотреть реализацию совместного заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и обсудить дальнейшие действия для решения проблем данного региона.

Заранее запланированная повестка встречи имеет экономический характер, который касается открытия региональных коммуникаций, реализации международных грузоперевозок, в том числе из Армении в Россию и Иран, а также из центральных районов Армении в Сюникскую область, — приводит РИА Новости заявление пресс-секретаря премьер-министра Армении Мане Геворкян.

Она добавила, что для Еревана важнейшими вопросами остаются возвращение пленных, возвращение на родину армянских солдат из азербайджанского тыла, поиски без вести пропавших.

Если все важнейшие вопросы повестки дня будут урегулированы, то по итогам переговоров стороны могут подписать совместное заявление об итогах московской встречи, подвела итог Геворкян.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

9 января руководитель Службы национальной безопасности Армении Армен Абазян и глава Службы государственной безопасности Азербайджана Али Нагиев обсудили обмен пленными и поиски пропавших без вести в результате конфликта в Нагорном Карабахе. Встреча состоялась на нейтральной территории в приграничной зоне, недалеко от общины Ерасх, сообщал NEWS.ru.