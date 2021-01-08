Путин проведёт в Москве переговоры с Алиевым и Пашиняном

https://static.news.ru/photo/c98ff954-5331-11eb-a820-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

По инициативе российского лидера Владимира Путина 11 января в Москве состоятся трёхсторонние переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. На встрече планируется рассмотреть реализацию совместного заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и обсудить дальнейшие действия для решения проблем данного региона.

По инициативе президента РФ Владимира Путина 11 января 2021 года в Москве состоятся трёхсторонние переговоры президента РФ, президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Уточняется, что особое внимание стороны уделят рассмотрению вопросов по оказанию помощи местным жителям, пострадавшим в результате военных действий, а также обсудят развитие торгово-экономических и транспортных связей региона.

В рабочем графике Владимира Путина предусмотрены также отдельные встречи с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.

Как писал NEWS.ru, руководитель Службы национальной безопасности Армении Армен Абазян и глава Службы государственной безопасности Азербайджана Али Нагиев обсудили обмен пленными и поиски пропавших без вести в результате конфликта в Нагорном Карабахе. Встреча состоялась на нейтральной территории в приграничной зоне, недалеко от общины Ерасх.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.