Главы спецслужб Азербайджана и Армении обсудили вопросы обмена пленными

https://static.news.ru/photo/dbbc0c02-5274-11eb-b88e-fa163e074e61_660.jpg Али Нагиев Фото: Wikimedia

Руководитель Службы национальной безопасности Армении Армен Абазян и глава Службы государственной безопасности Азербайджана Али Нагиев обсудили обмен пленными и поиски пропавших без вести в результате конфликта в Нагорном Карабахе.

Встреча состоялась на нейтральной территории в приграничной зоне, недалеко от общины Ерасх.

Директор СНБ Армении Армен Абазян провёл рабочую встречу с директором Службы государственной безопасности Азербайджана Али Нагиевым в приграничной нейтральной зоне, прилегающей к общине Ерасх Араратской области Армении. В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с обменом пленными и поиском пропавших без вести. Общение по этим темам продолжается, — приводит сообщение пресс-службы СНБ Армении ТАСС.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армению будут ждать жёсткие ответные меры, если её официальные лица продолжат посещать Нагорный Карабах. Он подчеркнул, что если Ереван вновь будет предпринимать такие провокационные шаги, то армянские власти пожалеют об этом. Политик заявил, что любые визиты в Нагорный Карабах должны быть согласованы с Баку, сообщал NEWS.ru.