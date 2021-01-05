Алиев пригрозил Еревану «железным кулаком» за визиты в Карабах

https://static.news.ru/photo/d497b412-50d0-11eb-9777-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: presidentaz/twitter.com

Армению будут ждать жёсткие ответные меры, если её официальные лица продолжат посещать Нагорный Карабах. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Мне сообщили, что глава МИД Армении Ара Айвазян совершил визит в Ханкенди. Что ты там делаешь? Пусть Армения не забывает войну. Помните, что железный кулак на месте. Этим визитам должен быть положен конец, — сказал азербайджанский лидер во время совещания по итогам 2020 года.

Он подчеркнул, что если Ереван вновь будет предпринимать такие провокационные шаги, то армянские власти пожалеют об этом. Политик заявил, что любые визиты в Нагорный Карабах должны быть согласованы с Баку. Исключение составляет только Красный Крест.

Весь мир признаёт эту территорию как неотъемлемую часть Азербайджана. Ни один иностранный гражданин не может войти в эту зону без нашего разрешения, — подчеркнул Алиев.

Алиев подчеркнул, что такие провокационные действия со стороны армянских официальных лиц недопустимы. Он напомнил, что предпринимаются шаги по нормализации отношений, в этом принимает участия и Россия.

Что ж, если отношения нормализуются, то зачем такие провокационные «визиты»? Что они этим хотят показать? Они хотят снова нас раздражать? Пусть не забывают, как дорого им обошлись такие шаги, — цитирует Алиева «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, Алиев заявил, что Армения, Турция, Иран и Россия смогут воспользоваться новым транспортным коридором из Нахичевани. Открытие коридора, по его словам, не только запустит работу по новой транспортной артерии, но и выведет Нахичевань из блокады.