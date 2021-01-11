Путин заявил о соблюдении мирного соглашения по Карабаху

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Условия мирного соглашения по Нагорному Карабаху соблюдаются и серьёзных инцидентов в настоящее время нет. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам трёхсторонних переговоров в Москве с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.

Хочу поблагодарить своих коллег — и президента Азербайджана, и премьер-министра Армении — за то, что они согласились приехать в Москву для того, чтобы встретиться и обсудить вопросы, связанные с исполнением мирного соглашения от 9 ноября 2020 года. Пришли к выводу, что условия соглашения в целом соблюдаются и не отмечается никаких серьёзных инцидентов, — цитирует РИА Новости российского лидера.

Путин выразил уверенность, что реализация достигнутых в Москве договорённостей по Карабаху пойдёт на пользу армянскому и азербайджанскому народам, региону в целом, а значит, и интересам Российской Федерации.

Ранее стало известно, что совместное заявление по развитию Нагорного Карабаха было подписано по итогам встречи в Москве президента РФ Владимира Путина с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщил российский лидер.

Президент РФ добавил, что вице-премьеры трёх стран также представят планы по развитию Нагорного Карабаха.

Трёхсторонняя встреча прошла в Москве. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыли в столицу России утром 11 января. В последний раз они виделись в феврале 2020 года в Мюнхене. Политики обсудили реализацию мирного соглашения по Нагорному Карабаху.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября Алиев, Путин и Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы, писал NEWS.ru.