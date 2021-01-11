Завершились переговоры глав Армении, Азербайджана и России

https://static.news.ru/photo/29b7b934-541d-11eb-a6da-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Ильхам Алиев Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян завершили переговоры в Москве.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыли в столицу России утром 11 января. В последний раз они виделись в феврале 2020 года в Мюнхене. Политики обсудили реализацию мирного соглашения по Нагорному Карабаху.

Встреча длилась почти четыре часа. Политики разговаривали за закрытыми дверями.

Инициатором встречи стал глава России. На открытой части встречи он подчеркнул, что важно наметить последующие шаги по главным направлениям урегулирования, которые отражены в совместном заявлении от 9 ноября 2020 года. В частности, вопросы, связанные с деятельностью российского миротворческого контингента, уточнение демаркационных линий, решение гуманитарных проблем и охрану объектов культурного наследия.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября Алиев, Путин и Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что у здания посольства Армении в Москве начался митинг. Собравшиеся протестуют против визита в российскую столицу главы армянского правительства Никола Пашиняна. Участники протестов ведут себя спокойно и не нарушают общественный порядок. Несмотря на то что возле дипмиссии дежурят усиленные полицейские наряды, задержаний не производилось.