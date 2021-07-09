Пушков ответил на заявление Киева о депортации россиян из Крыма

Сенатор Алексей Пушков назвал заявление Резникова о депортации россиян из Крыма политической клоунадой. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Политик отметил, что украинские власти не объяснили, как они собираются «вернуть Крым», и оставляют возможные решения этого вопроса в стороне.

Сколько раз в своих мечтах они уже зачищали Донбасс! Присоединяли к Украине Кубань. Вступали в ЕС. И вот теперь готовят план выдворения русских из Крыма, — написал Пушков.

Кроме того, политик добавил, что по версии Киева, возвращение Крыма может произойти «как-то само по себе». Из-за этого заявления украинских политиков становятся похожими на бессмысленный фарс.

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил о том, что граждане России, которые незаконно оккупировали полуостров Крым, должны быть выдворены за пределы региона. На сегодняшний день судьба русского населения решается. Главная задача для властей Украины — «деоккупация» региона.