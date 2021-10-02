Пушков удивился заявлениям о «пророссийской власти» в Грузии

Российский сенатор Алексей Пушков счёл странными заявления сторонников Михаила Саакашвили о «пророссийской власти» в Грузии. По мнению сенатора, подобные высказывания носят чисто медицинский характер. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Ранее соратник бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Хатия Деканоидзе заявила о скором падении «пророссийской власти» в стране.

Это уже скорее для психиатров интересное заявление, в политическом плане это полный бред, — откликнулся на подобное заявление Пушков.

Сенатор отметил, что после общения с членами партии Саакашвили в ПАСЕ, он уверенно может утверждать, что такие люди не смогут быть спокойны, пока не спровоцируют войну с Россией. Но это не будет война между Грузией и Россией.

Нет, они мечтают о войне руками НАТО . Невменяемые и агрессивные, но с короткими руками, они ни на что не способны, кроме нагнетания атмосферы вражды, — написал Пушков.

Накануне в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления. По данным экзитполов, лидирует правящая партия «Грузинская мечта» с результатом 47,6% голосов. Партия Саакашвили «Единое национальное движение» набирает 27,1%.

В пятницу, 1 октября, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан на территории страны.

Ранее Саакашвили сообщил, что вернулся на родину. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Политик обещал приехать в Грузию к октябрьским выборам в органы местного самоуправления.

Грузинские власти не раз заявляли о том, что Саакашвили будет задержан, как только пересечёт границу. Он уехал из Грузии в 2013 году. Там против политика возбуждено несколько уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осуждён на тюремные сроки.