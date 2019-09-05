https://static.news.ru/photo/ca210eec-cfcc-11e9-8862-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Обмен заключёнными между Россией и Украиной приведёт к некоторому улучшению атмосферы между двумя государствами. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

По словам сенатора, обмен снимет «крупную эмоциональную проблему».

Именно этому долго пыталась помешать команда Порошенко, игравшая судьбами людей, как пешками, ради нагнетания вражды к России, — пояснил Пушков.

Обмен задержанными между Россией и Украиной приведёт к некоторому улучшению атмосферы между двумя странами Будет снята крупная эмоциональная проблема. Именно этому долго пыталась помешать команда Порошенко, игравшая судьбами людей, как пешками, ради нагнетания вражды к России. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 5, 2019

В середине июля 2019 года уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова и её российская коллега Татьяна Москалькова обменялись списками удерживаемых в заключении граждан двух государств. Позднее стороны договорились об обмене заключёнными из списков по формуле «35 на 35». Киев рассчитывает на участие в обмене режиссёра Олега Сенцова и моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.

Как сообщал News.ru, Москве и Киеву удалось прийти к соглашению по дате обмена, однако затем процедуру отложили на неопределённый срок. 5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что масштабный обмен удерживаемыми лицами с Украиной произойдёт в ближайшее время.