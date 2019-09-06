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Глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов попросил признать недействительными результаты голосования на двух урнах в столице.

В качестве причины он назвал слипшиеся бюллетени и голосования человека, не являющегося избирателем на участке, передаёт РИА Новости. Венедиктов рассказал, что уже направил соответствующее письмо главе Мосгоризбиркома Валентину Горбунову. Участковые...