Член Совфеда Алексей Пушков осудил слова главы Пентагона Марка Эспера, который призвал Россию вести себя «как нормальная страна».
Он призвал Россию действовать «по правилам, которые мы установили», т.е. послушно следовать за США. Но мир изменился: Россия, Китай, Турция, многие другие страны уже не признают права США навязывать им правила, — написал Пушков в своём аккаунте в Twitter.
Глава Пентагона М.Эспер так ничего и не понял. Он призвал Россию действовать «по правилам,к-ые мы установили», т.е. послушно следовать за США. Но мир изменился: Россия, Китай, Турция, многие другие страны уже не признают права США навязывать им правила. Пора бы уже проснуться.