Пушков ответил на заявление Турции о непризнании Крыма

https://static.news.ru/photo/cbc4c038-1033-11eb-b7b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара поддерживает территориальную целостность Украины и отказывается признавать «незаконно аннексированный» Россией Крым.

Пушков поделился мнением в своём в telegram-канале. Он отметил, что в последнее время всё чаще можно услышать, что союз России и Турции является чем-то «безальтернативным». В то же время турецкий лидер на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским расставил всё по своим местам.

Эрдоган по итогам переговоров с Зеленским вновь заявил, что не признает воссоединения Крыма с Россией, назвав его аннексией. И пообещал вместе с Украиной «поддерживать крымских татар», — написал Пушков.

По его мнению, Эрдоган озвучил уже давно известную позицию Турции и тот факт, что он её постоянно озвучивает, говорит о невозможности союза Турции с Россией в принципе.

Он также заметил, что отношения России и Турции и Украины и Турции невозможно сравнивать, хотя некоторые пытаются это делать, раздувая значимость встречи Эрдогана с Зеленским.

Украина — зависимая страна с неустойчивой элитой, которая ценна только своей географической близостью к России и возможностью использовать её против России, — отметил сенатор.

Он обратил внимание, что Украина не играет никакой роли там, где она могла бы быть интересна Турции — на Ближнем Востоке, в Средиземном море, Северной Африке или в Закавказье.

Как сообщал NEWS.ru, 16 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не признаёт и не признавала воссоединение Крымского полуострова с Российской Федерацией. Во время поездки Зеленского в Турцию стороны подписали рамочное военное соглашение.