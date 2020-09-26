Пушков оценил реакцию Лукашенко на призыв Макрона уйти в отставку

https://static.news.ru/photo/6fa95302-00ef-11eb-9bcc-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Выпад президента Белоруссии Александра Лукашенко в ответ на заявление Макрона о том, что белорусский лидер должен уйти в отставку, выглядит неуместным. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков. По его словам, Лукашенко, по всей видимости, забыл, что протестное движение жёлтых жилетов во Франции никогда не угрожало президентству Макрона.

В Белоруссии ситуация иная. Но самое важное состоит в другом. Логика Макрона понятна: через призыв к отставке Лукашенко напомнить о ведущей роли Франции в ЕС и слегка потеснить Германию в этом вопросе, — написал он в своём Telegram-канале.

По мнению Пушкова, гораздо труднее понять логику Минска на продолжение «многовекторной» внешней политики, в то время как «с Запада в адрес Лукашенко звучит лишь одно: «Нет, нет и нет».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что главе Белоруссии Александру Лукашенко следует уйти в отставку. По его словам, в настоящее время в стране наблюдается кризис власти. Политик выразил своё восхищение мужеством белорусов, которые осознают, какому риску себя подвергают, но еженедельно выходят на протестные акции. По его мнению, особенного уважения заслуживают женщины — участницы протестов.

В свою очередь Лукашенко назвал своего французского коллегу незрелым политиком и заявил, что он должен был уйти в отставку ещё два года назад, когда на улицы Парижа только начали выходить «жёлтые жилеты», писал NEWS.ru.