«Как опытный политик — незрелому»: Лукашенко ответил Макрону на призыв уйти

https://static.news.ru/photo/3bab27ea-00e2-11eb-8832-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал своего французского коллегу Эммануэля Макрона незрелым политиком. Так белорусский лидер ответил на заявление Макрона, который 27 сентября призвал его покинуть пост президента.

Сам президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку ещё два года назад, когда на улицы Парижа только начали выходить «жёлтые жилеты». Годы идут, жилеты до сих пор на улицах, господин Макрон на удивление тоже до сих пор в должности, а Франция стала страной, где массовые протесты — привычное явление, — цитирует Лукашенко БелТА.

Он также упомянул о периодически возникающих во Франции проблемах с движением BLM и мусульманскими протестами в Марселе и Лионе.

Как опытный политик — незрелому — хочу посоветовать господину Макрону поменьше смотреть по сторонам, а вместо этого заняться, наконец, внутренними делами Франции. Макрон слишком много внимания уделяет одному из экс-кандидатов в президенты Беларуси. С учётом того, что этот экс-кандидат — дама, французский лидер рискует ко внутренним проблемам Франции получить ещё и личные — у себя дома, — заявил Лукашенко.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что главе Белоруссии Александру Лукашенко следует уйти в отставку. По его словам, в настоящее время в стране наблюдается кризис власти. Политик выразил своё восхищение мужеством белорусов, которые осознают, какому риску себя подвергают, но еженедельно выходят на протестные акции. По его мнению, особенного уважения заслуживают женщины — участницы протестов.

В Белоруссии с 9 августа, дня выборов президента республики, продолжаются многотысячные акции протеста. Люди выходят на улицы городов, считая, что итоги выборов, в результате которых в шестой раз была объявлена победа Александра Лукашенко, являются сфальсифицированными, писал NEWS.ru.