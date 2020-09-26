Макрон считает, что Лукашенко следует добровольно оставить пост

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что главе Белоруссии Александру Лукашенко следует уйти в отставку. По его словам, в настоящее время в стране наблюдается кризис власти.
Об этом глава Пятой республики
Это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и пытается удержаться при помощи силы. Очевидно, что Лукашенко должен уйти, — отметил французский президент.
Политик выразил своё восхищение мужеством белорусов, которые осознают, какому риску себя подвергают, но еженедельно выходят на протестные акции.
Они продолжают это делать, стремясь вдохнуть жизнь в столь давно подавляемую в этой стране демократию, — подчеркнул Макрон.
По его мнению, особенного уважения заслуживают женщины — участницы протестов.
В Белоруссии с 9 августа, дня выборов президента республики, продолжаются многотысячные акции протеста. Люди выходят на улицы городов, считая, что итоги выборов, в результате которых в шестой раз была объявлена победа Александра Лукашенко, являются сфальсифицированными.
Ранее NEWS.ru сообщал, что министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил: кризис в стране решится путём цивилизованного диалога. Он предупредил страны Запада, что не стоит вмешиваться в дела республики, тем более вводить новые санкции. Это всё уже было прежде и оказалось бессмысленным.
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