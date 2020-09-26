Макрон считает, что Лукашенко следует добровольно оставить пост

https://static.news.ru/photo/e2ff7cbc-0074-11eb-bad2-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что главе Белоруссии Александру Лукашенко следует уйти в отставку. По его словам, в настоящее время в стране наблюдается кризис власти.

Об этом глава Пятой республики рассказал в интервью газете Le Journal du Dimanche.

Это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и пытается удержаться при помощи силы. Очевидно, что Лукашенко должен уйти, — отметил французский президент.

Политик выразил своё восхищение мужеством белорусов, которые осознают, какому риску себя подвергают, но еженедельно выходят на протестные акции.

Они продолжают это делать, стремясь вдохнуть жизнь в столь давно подавляемую в этой стране демократию, — подчеркнул Макрон.

По его мнению, особенного уважения заслуживают женщины — участницы протестов.

В Белоруссии с 9 августа, дня выборов президента республики, продолжаются многотысячные акции протеста. Люди выходят на улицы городов, считая, что итоги выборов, в результате которых в шестой раз была объявлена победа Александра Лукашенко, являются сфальсифицированными.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил: кризис в стране решится путём цивилизованного диалога. Он предупредил страны Запада, что не стоит вмешиваться в дела республики, тем более вводить новые санкции. Это всё уже было прежде и оказалось бессмысленным.