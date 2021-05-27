Пушков оценил планы Байдена на встречу с Путиным

https://static.news.ru/photo/6b9da432-f3a4-11ea-821a-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Действующая администрация американского Белого дома явно не рассматривает Россию в качестве региональной державы, как было при Бараке Обаме. К такому выводу пришёл член Совета Федерации Алексей Пушков. Об этом он написал в своём Twitter.

Скорее, она воспринимает Россию как проблему, вызов и потенциальную экзистенциальную угрозу для США, которую надо нейтрализовать, — написал Пушков.

Также сенатор высказал мнение, что нынешняя риторика Вашингтона отличается относительно взвешенным подходом к РФ, что является одним из моментов подготовки к саммиту в Женеве.

Американцы любят «мягко стелить» перед такого рода встречами, чтобы добиться уступок от другой стороны. Так они поступали с Горбачёвым и Ельциным. Так же они пытаются вести себя и сейчас, — подчеркнул Пушков.

Он призвал не забывать, что всего несколько месяцев назад американский президент Джо Байден называл РФ врагом, а её президента — убийцей.

Саммит Путина и Байдена пройдёт 16 июня в Женеве. Встреча между политиками станет первой с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву будет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, тогда он посетил Палестину и Израиль.