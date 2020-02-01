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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что после Brexit Великобритания может пойти на улучшение отношений с РФ. По его словам, в Лондоне привыкли руководствоваться собственными интересами.

Нам всегда проще строить отношения именно с суверенными государствами, которым не нужно постоянно подчиняться общей дисциплине. Российско-британские связи могут и провалиться после брекзита, но однажды они точно так же могут...