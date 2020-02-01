Сенатор Алексей Пушков назвал претензии замглавы МИД Польши Павла Яблонского на репарации от России «чисто польской фантазией». По его словам, кроме как в Варшаве, подобное требование нигде не признаётся и обречено на провал.
Об этом член Совета Федерации написал в своём Twitter.
Право Польши требовать репарации у России является «безоговорочным» только для Варшавы. Никто в мире больше этого «права» не признает — ни с оговорками, ни без. Чисто польская фантазия, не имеющая никакого отношения к международному праву. Шансы: ниже нуля (less than zero), — говорится в сообщении Пушкова.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Алексей Пушков прокомментировал заявление главы польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского. Тот сказал о том, что Россия должна заплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне. Пушков заявил, что это Польша должна платить России за освобождение от Гитлера.