Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Об этом член Совета Федерации написал в своём Twitter.

Право Польши требовать репарации у России является «безоговорочным» только для Варшавы. Никто в мире больше этого «права» не признает — ни с оговорками, ни без. Чисто польская фантазия, не имеющая никакого отношения к международному праву. Шансы: ниже нуля (less than zero), — говорится в сообщении Пушкова.