Псаки отреагировала на слова Путина об инциденте у Крыма

Цель США заключается в том, чтобы двигаться в направлении более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой. Так пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала слова президента РФ Владимира Путина по инциденту с британским эсминцем в Чёрном море. Трансляция её пресс-конференции размещена в Twitter-аккаунте Белого дома.

Он [Байден] объявил о ряде дальновидных действий в этом отношении, без сомнений, это определяет нашу стратегию, — пояснила пресс-секретарь Белого дома.

При этом она отметила, что не обладает информацией для того, чтобы как-то прокомментировать утверждение о заранее запланированной провокации.

У меня нет ничего, чтобы детализировать или подтвердить, — сказала Псаки.

Ранее стало известно, что инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма в Чёрном море является провокацией. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии. По его словам, в этой провокации также участвовали и США. Путин не считает, что в инциденте с британским эсминцем мир стоял на пороге третьей мировой войны, даже если бы российские корабли потопили Defender.