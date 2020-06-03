Трамп: присутствия России в G7 требует здравый смысл

https://static.news.ru/photo/c41b6e02-9c81-11ea-af9c-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Andrew Harrer/Consolidated News Photos/Global Look Press

Присутствия России в работе «Группы семи» (G7) требует здравый смысл. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Так он отметил на вопрос журналистов о том, что сделал президент РФ Владимир Путин, чтобы завоевать доверие американского лидера и вернуться в этот клуб стран.

Отметив заслуги российского коллеги в стабилизации ситуации на мировом нефтяном рынке, он тем не менее подчеркнул, что рассматривать ситуацию с точки зрения того, «что сделал Путин», некорректно.

У нас есть G7, его [Путина] там нет, а половина встреч посвящена России. Если бы он был там, их [актуальные вопросы] было бы намного легче решить, — цитирует Трампа РИА Новости.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава Белого дома заявил, что переносит проведение саммита «Большой семёрки» с июня на сентябрь 2020 года и планирует пригласить на него представителей ещё четырёх стран, включая Россию.

В Кремле, в свою очередь, ответили, что не вполне понимают, в каком статусе лидер США рассчитывает увидеть на саммите Путина. Поэтому ждут разъяснений его позиции по дипломатическим каналам.