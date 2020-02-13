https://static.news.ru/photo/3a87f5c4-4eb2-11ea-b88b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Сроки принятия поправок в Конституцию могут продлить до 1 марта. Депутаты установили 15-дневный срок представления поправок ко второму чтению.

О продлении сроков заявил сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников в эфире Первого канала.

Мы где-то до 1 марта будем продлевать срок подачи поправок, — сказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель Центризбиркома Элла Памфилова оценила, во сколько обойдётся всенародное голосование по поправкам в Конституцию. Стоимость процедуры сопоставима с бюджетом президентских выборов, считает она.