Сроки принятия поправок в Конституцию могут продлить до 1 марта. Депутаты установили 15-дневный срок представления поправок ко второму чтению.
О продлении сроков
Мы где-то до 1 марта будем продлевать срок подачи поправок, — сказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель Центризбиркома Элла Памфилова оценила, во сколько обойдётся всенародное голосование по поправкам в Конституцию. Стоимость процедуры сопоставима с бюджетом президентских выборов, считает она.
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