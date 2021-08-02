«При чём тут Бандера?»: Захарова оценила медаль к Дню независимости Украины

Украина обрела независимость по итогам политического решения, а не в результате борьбы националистического движения под руководством Степана Бандеры и Симона Петлюры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Свою позицию она изложила в Telegram-канале.
По словам Захаровой, на Украине к 30-летию независимости страны была
Представитель российского МИД подчеркнула, что независимость Украине досталась в результате политического решения, которое никоим образом не связано ни с народным протестным движением, ни с вооружённой борьбой. При этом 70% граждан УССР на референдуме по вопросу сохранения СССР высказались за Союз.
При чём тут Бандера, Петлюра, другая преступная мразь и независимость Украины 1991 года? Вот кто эту медальку придумал, тот и есть враг Украины и посягатель на её суверенитет. А вручать её надо за особые заслуги по распространению исторической кривды, — подчеркнула Мария Захарова.
Ранее Мария Захарова назвала конституцию Украины «многострадальной».