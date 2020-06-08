Президенты России и Египта обсудили стратегическое партнёрство

Российский лидер Владимир Путин обсудил с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси развитие партнёрства в области ядерной энергетики и сотрудничество в борьбе с COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Также рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-египетского стратегического партнёрства, включая взаимодействие в сфере промышленности, ядерной энергетики, а также сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса, — отмечается в сообщении.
Кроме того, в воскресенье в Москву прилетел глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин не планирует встречаться с ним 8 июня.
Как писал NEWS.ru, ранее Путин распорядился проработать вопрос о финансировании лечения дорогими лекарствами детей с тяжёлыми заболеваниями.
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