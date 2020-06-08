Президенты России и Египта обсудили стратегическое партнёрство

https://static.news.ru/photo/ff1a44e4-a995-11ea-94d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosatom/Global Look Press

Российский лидер Владимир Путин обсудил с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси развитие партнёрства в области ядерной энергетики и сотрудничество в борьбе с COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Также рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-египетского стратегического партнёрства, включая взаимодействие в сфере промышленности, ядерной энергетики, а также сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса, — отмечается в сообщении.

Кроме того, в воскресенье в Москву прилетел глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин не планирует встречаться с ним 8 июня.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин распорядился проработать вопрос о финансировании лечения дорогими лекарствами детей с тяжёлыми заболеваниями.