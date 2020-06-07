Песков: в Кремле 8 июня не планируется контактов с Сараджем

https://static.news.ru/photo/a6e6b828-a96f-11ea-b474-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кремле в понедельник, 8 июня, не планируется встречи с главой правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаизом Сараджем, который в воскресенье прилетел в Москву. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Нет, сегодня не планируется в Кремле никаких контактов с Сараджем, — сказал Песков журналистам.

В субботу, 6 июня, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил о «каирской инициативе» по Ливии, которая предусматривает прекращение огня в стране с 8 июня с 06:00 по местному времени (07:00 мск).

Египетский лидер сделал данное заявление после встречи с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром.

В Ливии уже долгое время сохраняется двоевластие. Признанное ООН правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем контролирует столицу страны Триполи. Восточные и южные территории, включающие большую часть нефтяных месторождений, занимают силы Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Хафтара, которые признают в качестве легитимной власти кабмин Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани.

На протяжении года противники ведут бои за Триполи и прилегающие к столице участки. По данным ряда СМИ, силам Хафтара оказывают поддержку Франция, Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет, ПНС активно поддерживают Турция и Катар.

Шугалея и Суэйфана силы ПНС задержали в июле 2019 года.

Как ранее писал NEWS.ru, Россия нацелена на создание постоянной военной базы в Ливии и на противостояние США в Североафриканском регионе. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu, ссылаясь на показания «российских агентов», которые попали в плен к силам правительства национального согласия (ПНС) Ливии.