В Турции назвали цели России в ливийском конфликте

https://static.news.ru/photo/faf9d2aa-a8ee-11ea-ad5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Россия нацелена на создание постоянной военной базы в Ливии и на противостояние США в североафриканском регионе.

Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu, ссылаясь на показания «российских агентов», которые попали в плен к силам правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

В ПНС заявили, что пленные якобы являются сотрудниками одной из российских частных военных компаний, и они занимались в Ливии сбором военной и экономической информации. Речь идёт о Максиме Шугалее и Самере Суэйфане — членах Фонда защиты национальных ценностей. Как утверждается в материале турецкого агентства, на допросах они заявили, что хотели добиться избрания преданных Москве кандидатов на выборах в Ливии, если бы такие состоялись.

Агентство также пишет, что у россиян изъяли смартфоны и компьютеры, в которых были данные о планах России по созданию в Ливии военной базы и о противодействии Соединённым Штатам в регионе.

В Ливии уже долгое время сохраняется двоевластие. Признанное ООН правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем контролирует столицу страны Триполи. Восточные и южные территории, включающие большую часть нефтяных месторождений, занимают силы Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Хафтара, которые признают в качестве легитимной власти кабмин Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани.

На протяжении года противники ведут бои за Триполи и прилегающие к столице участки. По данным ряда СМИ, силам Хафтара оказывают поддержку Франция, Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет, ПНС активно поддерживают Турция и Катар.

Шугалея и Суэйфана силы ПНС задержали в июле 2019 года.

Как передавал NEWS.ru, в конце мая 2020 года в ПНС заявили об изменении баланса сил в Ливии из-за вмешательства Турции в конфликт.