ПНС Ливии признало важность вмешательства Турции в войну

https://static.news.ru/photo/9f3b25b4-a190-11ea-95a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Keystone Press Agency/Global look Press

Вмешательство Турции изменило баланс сил в Ливии, заявил вице-премьер признанного ООН ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Ахмед Муайтик.

Он рассказал, что наёмники ЧВК Вагнера, поддерживающие силы самопровозглашённого фельдмаршала Халифы Хафтара, начали нести потери на фронтах. По словам Муайтика, это вынудило их к выводу сил из зоны боевых действий. Вице-премьер отметил, что положение Хафтара оказалось непростым, передаёт Anadolu Agency.

Муайтик обвинил сторонников самопровозглашённого фельдмаршала в совершении военных преступлений, так как под обстрел попадают населённые пункты, в том числе находящиеся в них больницы и школы. Он также добавил, что Россия, Франция, ОАЭ и Египет поддерживают Хафтара финансами и наёмниками, а другие страны «предпочитают созерцать беззаконие в Ливии».

Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что Франция заняла неправильную сторону ливийского конфликта. Пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой сообщил, что Анкара применит силу против Ливийской национальной армии под предводительством Хафтара в случае малейшей угрозы ущерба своим интересам в африканской стране, писал NEWS.ru.